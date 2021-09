Les députées flamandes Maaike De Rudder et Katrien Schryvers (CD&V) ont déposé une proposition en ce sens au Parlement flamand. "Voir fumer incite à fumer. Or nous voulons une génération non fumeuse", affirment les élues dans un communiqué, où elles rappellent aussi les méfaits du tabagisme passif.

Actuellement, il est déjà interdit de fumer dans les espaces publics intérieurs comme les bâtiments publics, les écoles ou les transports publics. Cette interdiction devrait être étendue aux espaces publics extérieurs, au moins ceux fréquentés par de nombreux enfants, plaident Mme De Rudder et Schryvers. Certaines communes l'ont déjà décidé, mais les députées veulent une mesure pour toute la Flandre. Une liste des espaces concernés devrait être établie, selon leur proposition.

Cette mesure régionale serait une première étape vers une interdiction totale de fumer dans les espaces publics extérieurs.

Selon la plus récente enquête de Sciensano sur le sujet (2018), un Flamand sur six est un fumeur, tandis que la moyenne nationale est d'un sur cinq (19,4%).