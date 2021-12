Le parti chrétien-démocrate flamand propose désormais une fourchette entre 62 et 67 ans.

Le CD&V a approuvé samedi plusieurs propositions qui marquent le renouvellement de son programme. Le parti veut notamment laisser le choix aux travailleurs de partir à la retraite entre 62 et 67 ans. Il a également affûté sa ligne en matière institutionnelle : lors de la prochaine réforme de l’Etat, les Flamands et les francophones devront décider de ce qu’ils veulent encore faire ensemble.

Ce congrès du renouveau - électronique pour cause de pandémie- devait clore le processus initié par le président Joachim Coens lorsqu’il a été élu à la tête des chrétiens-démocrates flamands à la fin de 2019. L’objectif de l’opération est de donner un nouvel élan au parti après la défaite électorale de mai 2019 et des sondages qui lui donnent un score encore plus médiocre, tournant aux alentours des 10 % d’intentions de vote.