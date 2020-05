Avec le beau temps actuel et le confinement imposé par les autorités, les ballades en pleine nature sont plus nombreuses que jamais. Si les bienfaits de se promener en forêt ne sont plus à prouver, le Centre Antipoison tient à mettre en garde les citoyens concernant les plantes vénéneuses.

"Le plaisir est le message, mais la vigilance aussi, car toutes les plantes ne sont pas innocentes. Cela ressort également de tous les appels reçus par le centre antipoison l'année dernière. Pas moins de 5% sont liés aux plantes vénéneuses. Il y a eu 2.622 victimes, dont 1.357 enfants, 618 adultes et 647 animaux", indique Dominique Vandijck, directeur général adjoint du Centre Antipoisons.

