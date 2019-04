Toujours situé à proximité de l’échangeur autoroutier de Daussoulx, "le Centre Perex est un lieu emblématique du paysage institutionnel wallon", indique la SOFICO. "Près de 20 ans après son inauguration, le bâtiment initial, inauguré en 1999, et ses équipements commençaient à présenter des signes d’obsolescence (logiciels, bases de données, applications, etc.) et ne répondaient plus aux besoins actuels en matière de gestion et d’exploitation des infrastructures. Le nouveau bâtiment inauguré ce matin à Daussoulx permettra notamment de gérer, à partir du même endroit et en temps réel, l’ensemble des infrastructures du réseau (auto)routier et des voies hydrauliques, avec comme priorités : plus de sécurité routière, l'amélioration de la mobilité et une meilleure information des usagers".

© NATELHOFF

Sont abritées dans la nouvelle entité : la gestion opérationnelle du réseau fibre optique de la SOFICO, de nombreuses salles de coworking et de réunions, le Centre régional de traitement (CRT) de la Police fédérale de la Route, le service RTBF Mobilinfo, et d’autres services du SPW Mobilité et Infrastructures.

La construction du nouveau bâtiment passif et la rénovation de l’ancien bâtiment mobilisent un budget total de 30 millions €, en ce compris les nombreux équipements du bâtiment.

Contemporain et basse énergie

Composée de 5 niveaux d’environ 900 m² chacun, le nouveau bâtiment propose une superficie totale d’environ 4 500 mètres carrés résistante aux séismes. La présence de panneaux photovoltaïques et l’attention particulière donnée à l’isolation thermique en font un bâtiment passif à la consommation d’énergie proche de zéro. Au niveau des abords extérieurs, 120 nouveaux emplacements de parking seront aménagés et seront dotés d’aménagements pour les vélos ainsi que pour les voitures électriques.