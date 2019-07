Certaines zones connaissent la sécheresse, mais cela reste limité.

Il n’a plus plu depuis longtemps, mais ce ne sont pas les quelques averses prévues ces prochains jours qui vont arranger les choses d’un coup de baguette magique.

Selon les derniers calculs de l’IRM, la Belgique est en période de sécheresse sur certaines parties du territoire depuis ce mardi 9 juillet. Rien de critique pour l’instant et la pluie annoncée devrait stabiliser les choses, mais l’impact pourrait être important dans les semaines à venir. On a parlé des cours d’eau, mais c’est l’ensemble du territoire wallon qui est touché, plus particulièrement l’Ardenne, ainsi que les provinces de Namur et du Brabant wallon.

Du côté de Liège, seule la partie sud de la province semble problématique tandis que la majeure partie du Hainaut est cataloguée commet vivant une situation normale. Les courbes sont encore loin de celle de 1976 et 2018, mais il n’en reste pas moins que la situation pourrait devenir préoccupante si elle perdure.

Ce mercredi , le centre régional de crise de Wallonie s’est réuni à Namur pour faire l’état des lieux de la situation et les nouvelles sont plutôt bonnes. “L’état de la situation est tout à fait normal aussi niveau des nappes phréatiques et des barrages, indique Stéphanie Ernoux. Il n’y a donc pas de mesure de restriction d’eau en vigueur, même si certaines communes appellent à un usage limité de l’eau. Nous le recommandons aussi, mais ce n’est pas une nécessité à l’heure actuelle.”

Certains cours d’eau semblent pourtant en manque cruel d’eau. “C’est assez classique de voir des interdictions à cette période de l’année”, tempère-t-elle.

Pour l’eau, c’est une chose. Mais quid de l’utilisation des sols ? “La Fédération Wallonne de l’Agriculture ne nous a pas fourni de message d’alerte et nous n’avons donc pas pris de mesure spéciale pour l’heure, indique-t-elle. Certaines régions sont un peu plus touchées que d’autres, comme le sud de la province de Namur, mais cela reste limité. L’IRM prévoit de la pluie en faible quantité dans les prochains jours, mais c’est déjà ça.”