Le passage à l’heure d’été aura lieu ce week-end dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars. À deux heures précises, les horloges devront être avancées d’une heure, ce qui implique une heure de sommeil en moins. Dès ce dimanche, le soleil se lèvera et se couchera donc plus tard, pour le plus grand bonheur des amateurs de verres en terrasse et de soirées baignées de lumière.

Le changement d’heure tel que nous le connaissons actuellement en Belgique date de 1977. Il s’agissait à l’époque d’une invention ayant pour objectif de permettre à la population de faire des économies d’énergie grâce à l’éclairage naturel. Mais le changement d’heure ne fait pas que des heureux. ll est en effet de plus en plus décrié pour ses effets négatifs sur notre organisme.

Selon les détracteurs du changement d’heure, reculer nos horloges en hiver et les avancer en hiver serait à l’origine de perturbations de notre horloge biologique. Des études pointent des effets plus graves. En 2016, des chercheurs ont en effet constaté que le nombre d’accidents cardiaques était plus important le lundi suivant le passage à l’heure d’été.

(...)