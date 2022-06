Le personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique fera grève trois jours à la fin de la semaine prochaine, annoncent vendredi le syndicat chrétien CNE et son pendant flamand, l'ACV Puls. Stewards et hôtesses se croiseront ainsi les bras les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin. La compagnie irlandaise s'était engagée à envoyer une dernière proposition écrite aux syndicats belges pour ce vendredi. Selon Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, elle ne satisfait cependant toujours pas aux demandes des travailleurs, à savoir le respect du droit du travail belge avec la garantie d'un salaire minimum pour tous.

"Nous avons été au bout du bout du bout de la négociation!", souligne le syndicaliste, déplorant que les travailleurs n'aient pas été entendus.

CNE et ACV Puls dénoncent par ailleurs l'absence d'une direction des ressources humaines basée en Belgique et à même de répondre aux questions du personnel et d'éviter les fréquentes erreurs sur les fiches de paie.

Le personnel de cabine basé en Belgique a dès lors décidé de faire une nouvelle grève de trois jours à la fin de la semaine prochaine, à l'image du mouvement organisé en avril et qui avait provoqué l'annulation de près de 300 vols aux aéroports de Zaventem (Brussels Airport) et Charleroi (BSCA).

Avec cette grève en Belgique, l'action européenne qu'évoquaient les syndicats européens à la mi-mai prend doucement forme. En Espagne, le personnel de cabine entend en effet arrêter le travail pendant six jours, les 24, 25 et 26 juin ainsi que les 30 juin et 1er et 2 juillet. Et mardi, c'est un syndicat portugais qui a appelé le personnel de la compagnie irlandaise à bas coûts à une grève de trois jours, également du 24 au 26 juin, afin de protester contre la dégradation des conditions de travail des salariés.

Le début de la saison des vacances d'été s'annonce donc difficile, d'autant plus qu'une grève a également été annoncée chez Brussels Airlines. Cette action coïncide en partie avec celle de Ryanair: personnel de cabine et pilotes souhaitent en effet se croiser les bras les 23, 24 et 25 juin.

A ces deux mouvements s'ajoutent enfin les perturbations attendues ce lundi 20 juin à Brussels Airport en raison de la manifestation nationale des syndicats à Bruxelles. Le personnel de sécurité de G4S y fera grève et il se pourrait que certains bagagistes en fassent de même. L'aéroport a d'ailleurs déconseillé les départs lundi, recommandant aux passagers en partance de reporter leur vol ou de ne voyager qu'avec un bagage à main. Brussels Airlines a d'ailleurs annulé plus de la moitié de ses vols ce jour-là.