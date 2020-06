Le jeune homme, très connu à Bruxelles, est mort dans la nuit de samedi à dimanche

Il venait de fêter ses 26 ans, le 21 mai, entouré de celles et ceux avec qui il avait trouvé sa voix pendant le confinement. Celle du bénévolat. Depuis mars dernier, Zakaria Moussa consacrait tout son temps libre à la distribution de colis. Les colis du cœur, le projet lancé en partenariat avec des jeunes d'Anneessens 25. Nourriture, jouets, ... les jeunes rendaient le sourire à de nombreuses familles avec ces centaines de colis distribués à travers Bruxelles. Zaccaria en était très fier. Il le disait souvent : à travers cette action, il avait trouvé une véritable raison de se lever chaque matin. Et des projets, il en avait encore plein la tête.

Avec son ami Zaccaria Moudden, qu'il ne quittait plus depuis trois mois, Zakaria comptait distribuer des trousses scolaires pour la rentrée aux enfants en difficulté. "Il a passé ces trois derniers mois à répandre le bien autour de lui. Il n'a fait que cela. Il en était tellement heureux", nous confie son ami Zaccaria Mouden. Tout allait bien jusqu'à ce week-end. Samedi soir, celui qui était surnommé Zakii Woo, s'est plaint de maux de tête auprès de ses proches. "Il leur a dit qu'il avait un peu mal à la poitrine mais qu'il allait se coucher pour aller mieux. Il a pris du paracétamol et s'est mis au lit. Au milieu de la nuit ,ses proches l'ont trouvé inanimé. C'était trop tard. Il est décédé dans son sommeil. Nous allons lui rendre hommage ce mardi. Tout le monde est sous le choc. Il était si jeune", ajoute Zarraria, assurant que le jeune homme était en pleine forme avant ce week-end. "On ne comprend pas, c'est arrivé subitement", termine celui qui voudrait poursuivre les projets de la rentrée, en hommage à son ami.

