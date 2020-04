L’économie avant la reprise des réunions en famille et entre amis : les commerces ouvriront le 11, l’école le 18, l’Horeca devra attendre juin.

Ce sera progressif, évolutif et pas définitif. La vie ne reprendra pas comme avant l’arrivée du coronavirus, loin de là. La conférence que tout le pays attendait a débuté vers 22 h, plus de 7 heures après le début d’un Conseil national de sécurité qui a accouché de nombreuses surprises, mais aussi de déceptions : ambitieux au niveau économique, décevant au niveau des relations sociales. “Nous avons connu 7 semaines d’énormes sacrifices, entame Sophie Wilmès. La propagation du Covid-19 a été réduite, mais le virus n’a pas disparu et reste très présent et dangereux pour la population.”

Le déconfinement s’effectuera en plusieurs phases, à condition que la courbe de contamination continue d’évoluer favorablement. L’ambition est d’atteindre 25 000 tests de dépistage le 4 mai, puis 45 000.

4 mai, phase 1

De nombreux Belges attendaient l’autorisation des réunions privées à domicile pour le 4 mai, comme le préconisaient les experts du GEES (groupe d'exit stratégy) dans leur rapport intermédiaire qui a fuité (à deux reprises) dans la presse cette semaine. Il faudra encore attendre jusqu’au 18 mai…La dernière version de ce rapport, fruit d'une forme de compromis avec le politique, ne recommandait toutefois plus cette date du 4 mai, mais bien celle du 18.Selon nos informations, le choix politique du gouvernement a été de sacrifier ce type d’avancées pour obtenir davantage afin de relancer l’économie plus rapidement et fortement. "Il fallait trouver un équilibre global dans les discussions", nous précise une source politique. Une décision qui s’annonce impopulaire auprès de nombreux Belges mais vise à éviter une catastrophe économique encore plus grande. La prudence a toutefois été de mise au niveau sanitaire. La règle générale reste la même : les citoyens doivent rester chez eux, sauf exception pour aller travailler, faire les courses ou se rendre à un rendez-vous médical. Les écoles restent fermées.

Au niveau économique, la reprise sera partielle mais importante. Elle concernera notamment les industries et les services B2B (Business to Business), c’est-à-dire les relations entre professionnels ou entre entreprises. Le télétravail reste la norme dans la mesure du possible. Les magasins de tissus et merceries peuvent rouvrir.

L’activité physique en extérieur sera permise avec deux personnes maximum, en plus de celles qui vivent sous le même toit. Il sera permis également de pratiquer d’autres activités sportives à condition qu’elles se pratiquent à l’air libre, comme le tennis, l’athlétisme, la pêche, le kayak ou encore le golf. Les masques ou une protection autour de la bouche ou du nez seront fortement recommandés dans l’espace public mais une écharpe ou un foulard seront acceptés. Ces protections seront obligatoires dans les transports en commun à partir du 4 mai pour les voyageurs à partir de 12 ans, durant les déplacements, mais aussi aux arrêts de bus, trains, trams et métros. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectées. Le gouvernement fédéral et les entités fédérées promettent la mise en place d’une stratégie commune pour garantir que chaque citoyen reçoive gratuitement au moins une protection en tissu normée couvrant la bouche et le nez. Deux filtres par personne seront également distribués.

11 mai, phase 1B

L’ensemble des magasins destinés aux particuliers pourront ouvrir leurs portes à nouveau, sans discrimination de taille ou de secteur, afin de donner à chacun les mêmes chances de succès.

18 mai, phase 2.

La possibilité d’autoriser les réunions privées à domicile est étudiée pour le 18 mai. Au niveau scolaire, la reprise des cours sera très progressive. Cette reprise ne concernera pas tous les élèves. Elle pourra s’organiser le 18 mai.

En maternelle, les leçons ne reprendront pas en mai.

Il est prévu également d’autoriser la présence d’un plus grand nombre de personnes aux mariages et enterrements. Les professions impliquant des contacts physiques, comme les coiffeurs, pourraient reprendre leur activité sous certaines conditions. L’ouverture des musées pourra être envisagée.

Phase 3: 8 juin

La réouverture progressive des cafés, bars, restaurants et autres lieux comme les cinémas pourrait se faire à partir du 8 juin, sous conditions. La possibilité d’autoriser des événements en plein air de plus petite envergure en concertation avec les pouvoirs locaux sera étudiée. La décision pour les voyages à l’étranger, les stages ou les camps de mouvements de jeunesse sera prise fin mai.