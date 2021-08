La mise en place d’une commission d’enquête sur les inondations doit être votée ce mercredi au Parlement wallon. Une perspective, d’abord voulue par le CDH, qu’avait pourtant rejetée Elio Di Rupo, ministre-Président wallon. La majorité s’y est résolue sans enthousiasme. La commission présidée par Jean-Claude Marcourt aura à établir une chronologie des décisions. Et à répondre à certaines questions : pourquoi ne pas avoir ouvert les barrages plus tôt ? Quid des défauts dans l’organisation des secours ? "Nous ne voulions pas lancer une chasse aux sorcières. Mais si des dysfonctionnements sont constatés, des corrections dans les procédures devront suivre pour que cela ne se produise plus", pointe François Desquesnes, chef de groupe CDH au Parlement wallon, qui sera membre de la commission.