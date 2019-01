Le taux de chômage a continué à baisser au mois de novembre 2018, de 5,9 % par rapport à novembre 2017, a indiqué mercredi le ministre de l’Emploi Kris Peeters.

"La baisse constante montre que la politique de création et d’activation d’emplois porte ses fruits." En novembre, le nombre moyen de personnes occupées s’élevait à 4,055 millions, selon le baromètre mensuel de l’emploi. Il s’agit d’une hausse de 1,5 %. Le chômage diminue par ailleurs dans l’ensemble des régions : de 7,8 % en Flandre, 6,2 % en Wallonie et 1 % à Bruxelles. Cette baisse est également plus forte pour certaines catégories d’âge : -12,3 % chez les moins de 25 ans et -11,7 % pour les personnes âgées de 50 à 59 ans.