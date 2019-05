Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie est passé sous la barre des 200 000 fin avril, pour atteindre le nombre de 197 323, ce qui représente une baisse de 0,5 % par rapport à avril 2018, indique mercredi le Forem, l’Office wallon de l’emploi.

Fin avril, la Wallonie comptait 128 224 demandeurs d’allocations (dont 1 470 en Communauté germanophone) et 25 599 jeunes en stage d’insertion professionnelle (dont 114 en Communauté germanophone).

À ceux-ci s’ajoutent 30 571 inscrits obligatoirement comme demandeurs d’emploi et 12 983 librement inscrits, pour obtenir un total de 197 323 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI). Ces derniers représentent 12,5 % de la population active wallonne.

Entre fin mars et fin avril, le nombre de DEI a baissé de 1,6 %, soit 3 188 personnes. Par rapport à avril 2018, le nombre de DEI a baissé de 0,5 %, ce qui correspond à 956 personnes.

La baisse la plus importante sur un an concerne les demandeurs d’emploi inoccupés âgés de 25 à moins de 30 ans (-5,5 %) et les moins de 25 ans (-3,2 %), précise le Forem.

Ce mois d’avril constitue le 59e mois de baisse du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés en Wallonie.

Au début de l’année, le Forem indiquait que selon les dernières prévisions, le marché du travail continuerait de s’améliorer en 2019 mais que les créations d’emplois devraient être moindres qu’en 2018, compte tenu d’une croissance modérée et des pénuries de main-d’œuvre observées dans certains secteurs d’activité et profils. Cinq mois plus tard, la tendance semble se vérifier.

"Si l’on en croit les enquêtes menées auprès d’employeurs, la croissance belge diminuera pour s’établir autour de + 1,3 ; + 1,4 % en 2019 (contre + 1,5 % en 2018). Environ 40 000 emplois seront créés d’ici la fin de l’année en Belgique (contre plus de 55 000 en 2018). Le taux de chômage harmonisé au niveau belge se maintiendra à un niveau bas : 6,2 % ; 6,3 % en 2019 (contre 6,3 % en 2018)", indiquait l’organisme au début de l’année.