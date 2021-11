Fleurir nos morts reste une tradition, mais on privilégie désormais les montages floraux.

À la Toussaint, il est de tradition de rendre hommage aux défunts en fleurissant leur tombe. Le chrysanthème est d’ailleurs la plante emblématique des cimetières, mais elle a tendance à se raréfier. "Fleurir les tombes reste une tradition respectée", explique Koen Van Maelderen, président de la Fédération royale des fleuristes de Belgique. "Mais on observe de nouvelles tendances, ces dernières années. Il y a de moins en moins de producteurs de grosses boules de chrysanthèmes et elles sont plus chères d’année en année. Ce sont aussi des fleurs sensibles au gel, donc les consommateurs ont tendance à s’en détourner au profit de petits montages classiques."

Les fleuristes souffrent aussi de...