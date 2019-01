C’est un message rare qu’a émis, ce mardi le CHU de Liège. Il appelle en effet les patients à ne pas se présenter aux Urgences de ses sites (Sart-Tilman et Notre-Dame des Bruyères) s’il n’y a pas d’urgence vitale.

En effet, les deux sites liégeois, malgré un total de 1 038 lits, sont saturés et la fréquentation actuelle excède leur capacité d’accueil, alors qu’il n’y a pas d’épidémie ou de catastrophe grave.

Par un jeu de dominos tout simple, la saturation des hôpitaux a pour conséquence la saturation des services d’urgence.

"Nous pouvons accueillir les patients en urgence pour les stabiliser, mais nous n’avons pas de lits d’hospitalisation disponibles", explique Lucien Bodson, urgentiste au CHU de Liège. "Cela implique dès lors que des personnes se retrouvent plusieurs jours aux urgences alors qu’elles devraient, en théorie, être accueillies dans des services spécialisés." En outre, les services d’urgence ne sont pas conçus pour cela. Ainsi, par exemple, les repas n’y sont pas prévus, du moins en théorie.

Les conséquences sont alors fort claires : le patient est mal pris en charge et le personnel est débordé. À tel point qu’il y a environ 30 % des membres du personnel qui sont en burn out.

Pourtant selon les chiffres, moins de 5 % des personnes admises dans les différents services d’urgence sont en situation d’urgence vitale évidente.

En outre, dans les deux services d’urgence dépendant du CHU, on a dénombré, en 2017, 95 617 entrées par les urgences et 18 940 personnes ont été hospitalisées alors que 76 677 personnes, soit plus de 80 % sont reparties quelques heures plus tard.

Le message est donc sans équivoque : "Si vous vous rendez aux urgences sur l’un de nos sites et que votre cas ne nécessite pas une prise en charge d’urgence absolue, il est fort probable que vous deviez attendre de nombreuses heures. Nous vous conseillons donc, ce qui est une démarche à encourager en toutes circonstances, de vous adresser en priorité à votre médecin généraliste."

Un message aux patients qui s’adresse aussi à la ministre de la Santé qui devrait se pencher sur le problème et surtout lui trouver une solution.

D’autres hôpitaux aussi concernés

D’autres hôpitaux du pays doivent également faire face à une situation tendue au sein de leurs services d’urgence. Ainsi, le service chirurgie de l’antenne boussutoise d’Epicura a dû être fermé jusqu’à 14 h, hier. "Ce n’est pas exceptionnel parce qu’il faut composer avec les opérations qui sont planifiées chaque jour et il n’est, à un moment donné, pas possible de pousser les murs", expliquent les responsables du complexe hospitalier.

Les patients envoyés par le 112 nécessitant une opération chirurgicale sont donc dirigés vers d’autres hôpitaux. "Si un patient nécessitant une chirurgie arrive par ses propres moyens, des solutions seront toujours trouvées pour le prendre en charge", précise-t-on toutefois chez Epicura.

En province de Luxembourg, les services d’urgence des différents hôpitaux tournent "à plein régime", précise leur porte-parole Fabian Namur, sans toutefois être en situation de crise. Tandis qu’à Braine-l’Alleud, le médecin-chef du Chirec, Hervé Lignian, précise devoir également faire face à une certaine saturation. "Aux urgences, nous avons actuellement cinq patients en attente d’hospitalisation, confiait-il, hier vers 14 h. Nos lits servent un peu de tampon avant une adhésion dans les différentes unités de soins, qui, elles, arrivent à saturation. Nous réalisons donc un inventaire des places disponibles dans les autres hôpitaux. Mais également en interne : on recherche la possibilité de faire sortir certains patients plus tôt pour pouvoir libérer des lits."

Un phénomène qui n’est pas si rare en cette période hivernale. "Ce n’est effectivement pas exceptionnel en hiver avec davantage de patients souffrant d’infections respiratoires. C’est notamment une conséquence des décisions des pouvoirs publics qui entraînent une diminution du nombre de lits hospitaliers disponibles…"