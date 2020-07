Le Conseil national de sécurité de ce mercredi 15 juillet n’était peut-être pas le plus attendu de tous ceux qui se sont tenus depuis l’apparition du coronavirus. Et si, en apparence, il n’a rien livré de neuf, c’est précisément parce qu’aucune nouvelle avancée dans le déconfinement n’a été annoncée que la situation a toutes les raisons d’être préoccupante. En effet, chaque CNS tenu depuis la phase de déconfinement a ouvert de nouvelles portes, à l’exception de ce dernier. À chaque fois, la Première ministre Sophie Wilmès a eu l’occasion et le plaisir d’annoncer de nouvelles évolutions. Ce ne fut malheureusement pas le cas cette fois-ci, traduisant une recrudescence de l’épidémie qui se dessinait au travers des chiffres (à la hausse) communiqués depuis plusieurs jours.