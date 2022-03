La première fermeture, d’abord, avant le port du masque, le nombre limité de personnes, le shopping seul ou à deux, etc. Et si les dernières semaines ont été plus calmes, le masque était toujours de mise. Ce ne sera plus le cas dès lundi. "C’est une bonne nouvelle ! Enfin ! Franchement, on n’en voyait plus le bout, sourit-il. Cela va faire plaisir de revoir des visages et de ne plus devoir porter ce truc sur le nez sans en comprendre le sens. Ces derniers temps, cela devenait de plus en plus compliqué de faire respecter la règle, entre les gens qui arrêtaient ou oubliaient de le mettre, et ceux avec qui le sujet devenait clivant. Je suis heureux de ne plus devoir faire le gendarme. Le retour en magasin de la semaine prochaine va être plus gai, mais apparemment la situation sera encore dangereuse ce week-end (rires). Maintenant, on espère que ces règles ne seront pas de retour en octobre…"