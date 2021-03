Une réunion entre le Premier ministre et les différents ministres de l’Enseignement doit se tenir ce jeudi. Il est probable que le Comité de concertation (prévu le 26 mars) sera avancé à ce vendredi, nous indique une source gouvernementale, au vu de la situation sanitaire. Selon le 16, la décision formelle n'est pas encore prise.

Il a été demandé aux ministres de l’enseignement d’évaluer les mesures actuellement en vigueur dans les écoles.

En effet, les lieux de travail (40% des clusters) et écoles (29%) sont les lieux de contamination les plus importants. Les assouplissements annoncés en avril risquent d’être remis en cause. La Flandre a d’ores et déjà annoncé sa décision de rendre le masque obligatoire pour les élèves de 5e et 6e primaires, au moins jusqu’aux vacances de Pâques. En Flandre, la reprise de l’enseignement à l’école à temps plein pour le deuxième degré du secondaire est postposée après les congés scolaires, alors que la reprise en présentiel était prévue pour le 29 mars pour les 3ème et 4ème secondaires. Côté francophone, aucune décision de ce type n’est encore prise et la volonté reste pour l’instant de s’en tenir au calendrier qui préconise que tous les étudiants du primaire et secondaire soient en présentiel le 19 avril. Mais la situation risque fort d’évoluer dans les prochaines heures. La ministre de l’Enseignement temporise et attend de voir l’évolution de la situation avant de prendre attitude. Certains ont évoqué la possibilité d’anticiper de deux semaines les vacances de Pâques en fermant les écoles dès ce lundi.

“Aucune des discussions que nous avons pu avoir entre experts ne préconise de fermer les écoles. Et cette recommandation ne figure dans aucun rapport récent”, nous assure Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid 19. “En revanche, il y a des doutes des experts sur les activités parascolaires vu le contexte. Il y a aussi un point d’interrogation sur la question de savoir si c’est le bon moment d’étendre le présentiel dans le secondaire. Mais je n’ai pas eu vent d’une fermeture des écoles. Certains évoquent la possibilité de finir l’école quelques jours plus tôt mais certainement pas déjà ce lundi.”

L'objectif serait de serrer la vis provisoirement en espérant sauver les assouplissements à plus long terme, tels que la reprise en présentiel le 19 avril ou l'Horeca.

“L’idée est de ne pas fermer les écoles, et certainement pas dès ce lundi”, confirme Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux et membre du groupe d’experts du GEMS. “Mais on peut imaginer de les fermer un peu avant les vacances, par exemple pour sauver le présentiel des ados ou assurer la suite de l’année scolaire dans de bonnes conditions. Il y a un accord de l’ensemble des experts sur le fait que tant que c’est possible, on garde les écoles ouvertes. Alors, oui, les écoles sont le sujet du moment au vu de la recrudescence des clusters, avec des classes qui ferment.”