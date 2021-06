Le ministre-président flamand, Jan Jambon, a toutefois manifesté son désir d'uniformiser les heures de fermetures en extérieur et en intérieur. Il a été rejoint par David Clarinval (MR), ministre des Indépendants.

Les bars, restaurants et cafés pourront en outre ouvrir dès 5h et non plus 8h, afin de permettre aux établissements qui servent des petits déjeuners de travailler.

Pour les voyages à l'étranger, il y avait déjà consensus, mais le Codeco s'est entendu sur la nécessité d'avoir reçu deux doses du vaccin pour être considéré comme pleinement vacciné (et donc éviter les tests PCR) sur le coronapass européen.

Il y aura une obligation de fournir un test PCR au retour d'une zone rouge dès 12 ans pour les non-vaccinés. Les moins de 12 ans ne devront donc pas se faire tester au retour en Belgique.

Comme annoncé, deux tests PCR gratuits seront octroyés à ceux qui n'ont pas refusé la vaccination.

Les grands événements de la seconde partie du mois d'août (Tomorowland, Pukkle pop, SpaFrancorchamps), donc soumis au Covid safety ticket (coronapass) seront finalement limités à 75.000 personnes, alors que le nombre n'avait pas été limité par le dernier Codeco. Mais des craintes ont été émises par les bourgmestres des communes concernées.