La stratégie pour lutter contre le Covid sur le long terme sera au cœur des discussions.

Au menu de ce mercredi il est attendu de mesurer les effets des décisions prises depuis le dernier Codeco. Celui-ci a eu lieu le 3 décembre, il y a un peu moins de trois semaines. "On voit que ce que l’on espérait s’est réalisé", constate une source gouvernementale. "Les contaminations diminuent, le nombre de lits occupés en soins intensifs diminue aussi. Même si ce chiffre reste élevé, on peut dire que le plus dur de la 4e vague est derrière nous." Ce faisant, il n’est pour l’heure pas question d’assouplissements. Dans le camp socialiste, on plaide pour le maintien du statu quo. Il ne serait donc pas question d’imposer une bulle sociale pour les fêtes, ni de rempiler avec un confinement.