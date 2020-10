A l'issue de cette réunion, le Premier ministre Alexander De Croo s'exprimera lors d'une conférence de presse, qui aura lieu en fin d'après-midi. Des mesures plus strictes devraient être annoncées, alors que la Belgique fait face à une forte reprise de l'épidémie de coronavirus. La question d'un reconfinement sera abordée.



Lors du dernier comité de concertation, qui s'est tenu le 16 octobre dernier, de fortes mesures ont déjà été prises, mais qui n'ont pas suffi à ralentir la propagation du virus jusqu'à présent. Nombreux sont les experts et les membres du personnel de santé qui exhortent le gouvernement a réinstaurer un confinement strict.

La réunion du comité de concertation devra déboucher sur des "mesures fortes", a fait comprendre le commissaire Covid-19 du gouvernement fédéral, Pedro Facon, à son arrivée à cette réunion rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et les entités fédérées à Bruxelles. "Il est nécessaire de prendre des mesures fortes et cela doit se produire aujourd'hui", a-t-il déclaré sans toutefois préciser le type de mesures à adopter.

M. Facon a mis en avant la "pression trop grande" qui s'exerce selon lui sur le système de santé en raison du rebond de la pandémie de Covid-19.

"Il est inévitable, selon moi, que l'on durcisse les mesures", a indiqué le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, jeudi soir sur le plateau de "Jeudi en prime" (RTBF). Le commissaire corona s'est également montré favorable à ce qu'on resserre la vis à son arrivée au comité de concertation. "Il est nécessaire de prendre des mesures fortes et ce, dès aujourd'hui", a-t-il lancé avant d'entrer dans le Palais d'Egmont.

Quelles mesures sont sur la table ?

La question des déplacements des Belges sera évoquée lors de la réunion. Si pour le moment, les déplacements dans l'espace public sont interdits entre minuit et 5h sur l'ensemble du territoire (entre 22h et 6h pour la Wallonie, et la Région de Bruxelles-Capitale), ceux-ci pourraient être encore plus restreints à l'issue de ce comité. Seuls les déplacements essentiels pourraient être autorisés.





Alors que les établissements de l'Horeca sont déjà fermés, le gouvernement pourrait également aller jusqu'à fermer les commerces "non essentiels".