Les premières minutes d’un Comité de concertation donnent souvent le ton du reste de la réunion. Ce mardi après-midi, au Palais d’Egmont, Frank Vandenbroucke a jeté un froid en égrenant les derniers chiffres de contaminations (19 306 le 15 novembre) et des hospitalisations (306 ces dernières 24 heures). La situation sanitaire belge a clairement viré au rouge. Le nombre de contaminations, d’hospitalisations et de patients en soins intensifs a presque doublé au cours des deux dernières semaines.

"Ce que nous avons décidé, c’est un minimum", a souligné le ministre de la Santé en conférence de presse. "Il faut revenir aux fondamentaux", a préconisé Alexander De Croo, Premier ministre. Plusieurs mesures ont été annoncées ce mercredi par le Comité de concertation. Elles entreront en vigueur le 20 novembre 2021 et seront applicables jusqu’au 28 janvier 2022.

Le télétravail obligatoire 4 jours durant 3 semaines

Le télétravail sera obligatoire, dans les secteurs où c’est possible, 4 jours par semaine durant 3 semaines, avec un jour de présence autorisé. À partir du 13 décembre, le nombre de jours de retour au travail sera porté à deux au maximum par membre du personnel. Il s’agit sans doute de la mesure la plus forte, fruit d’un compromis à la belge. Un registre mensuel électronique devra être tenu par l’employeur et mis à disposition via le portail de la Sécurité sociale.

Le Covid Safe Ticket couplé au masque

Le Covid Safe Ticket + remplace le simple Covid Safe Ticket (CST). Dans sa version actuelle, il donne accès à certains événements et lieux, comme les bars et restaurants. Partout où le CST était applicable, le port du masque sera également obligatoire. Il faudra donc montrer son CST à l’entrée, et porter le masque. Dans l’Horeca, par exemple, le port du masque sera obligatoire, sauf à table.

La jauge dans les événements est abaissée

Le CST + sera requis dans les événements publics et réunions privées à partir de 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur. La jauge est donc abaissée, du moins en Wallonie et en Flandre, où elle était fixée à 200 en intérieur et 400 en extérieur. Cela vaut pour les salles de théâtre, de concert, les cirques en intérieur, les cinémas, les musées ou encore les parcs d’attractions. Cela vaut aussi pour les fêtes privées comme un anniversaire de plus de 50 personnes, un mariage ou un baptême. Les enfants sont compris dans le décompte.

Le masque ou un autotest pour aller en boîte

Le Codeco a décidé de ne pas fermer le monde de la nuit. Les discothèques et les dancings se verront toutefois imposer des restrictions supplémentaires assez contraignantes. Soit ils imposent le masque à tous leurs clients, en plus du CST, soit ils exigent de leurs clients de présenter le Covid Safe Ticket à l’entrée, mais aussi d’effectuer un autotest sur place, sous contrôle d’un professionel de la santé.

Nouvelle dose pour chaque personne déja vaccinée

Quelque 900 000 Belges l’ont déjà reçue. Le reste de la population pourra suivre. La campagne de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans sera par ailleurs lancée dans les meilleurs délais, dès réception de l’avis favorable du Conseil supérieur de la santé et du Comité consultatif de bioéthique, et après approbation par l’Agence européenne du médicament. Cette vaccination se fera sur base volontaire. Le mois de janvier 2022 a déjà été évoqué par le ministre de la Santé.

Des compteurs de CO 2 à l’école et au travail

Afin de surveiller correctement la qualité de l’air dans les écoles et les entreprises, le Comité de concertation demande aux ministres régionaux de l’Enseignement et du Travail de veiller à ce que des compteurs de CO 2 soient installés rapidement et de manière générale dans tous les locaux des écoles et des entreprises où se rassemblent un grand nombre de personnes.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’appliquer à nouveau les distances de sécurité (1,5 mètre) et la limitation des contacts sociaux. La bulle sociale ne fait toutefois pas son retour.