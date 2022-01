Ce vendredi, le fédéral et les entités fédérées se réunissaient à nouveau pour faire le point sur l'évolution sanitaire en Belgique. Sur la table des négociations de ce Comité de concertation figurait notamment le fameux baromètre "corona", mais aussi d'éventuels assouplissements pour les secteurs culturel et sportif.

Selon nos premières informations, plusieurs points auraient déjà été tranchés.

Le premier assouplissement concerne le secteur de l'Horeca. Les restaurants, bars et cafés pourront désormais ouvrir jusque minuit, contre 23h actuellement. Cette heure de fermeture est justifiée par le "code rouge" imposé par le baromètre. Lorsque la situation épidémiologique sera meilleure et que la Belgique atteindra le code "orange", plus aucune heure de fermeture ne sera imposée au secteur.



Le deuxième assouplissement concerne la culture. Selon nos informations, le plafond des 200 personnes par événement devrait disparaître. Les salles pourront être remplies à 70% de leur capacité, voire même jusqu'à 100% si les meilleures conditions de ventilation sont assurées.



Le secteur des loisirs devrait également voir ses restrictions allégées. Plusieurs espaces intérieurs pourraient rouvrir leurs portes, telles que les piscines subtropicales et les parties récréatives des piscines, les parcs d’attractions, les parcs animaliers, les salles de bowling, de snooker, de billard, de fléchettes, les lasers games et escapes room et les casinos ou encore les plaines de jeux intérieurs.

Enfin, le monde du sport va également pouvoir souffler. Le public pourra revenir dans les stades et halls de sport, à maximum 70% de leurs capacités.



Par contre, aucun assouplissement ne devrait être acté pour le monde de la nuit ou l'événementiel.

Toutes ces informations devront toutefois être confirmées lors de la conférence de presse du Premier ministre, qui se tiendra à 19h.