Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) avait dès mercredi demandé que des nouvelles mesures soient prises d'urgence. Il avait très vite été rejoint par le ministre fédéral de la santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), qui avait encore répété ce matin sur Bel RTL que la situation devenait intenable. "Si on veut éviter le pire du pire et si le Codeco se réunit de nouveau, il faut des mesures partout où c’est nécessaire, dans le secteur de l'événementiel notamment et dans les écoles", avait-il expliqué.

"On va devoir limiter encore plus nos contacts (...) Il faudra un paquet cohérent de mesures" avait aussi précisé Frank Vandenbroucke, évoquant les événements à l'intérieur dans plusieurs secteurs: les écoles, les loisirs et la culture.

Un Conseil des ministres restreint (Kern) devrait se pencher dès ce soir sur le dernier rapport du Gems (le groupe d'experts chargé de conseiller le gouvernement), qui a été remis en matinée au Premier ministre Alexander De Croo.