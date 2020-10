Le comité de concertation se réunit dès ce jeudi soir, pas d'annonces attendues avant vendredi Belgique Rédaction Une première réunion du comité de concertation débutera ce jeudi à 20 heures. © BELGA

Face à la hausse des contaminations et des hospitalisations qui se poursuit en Belgique, un nouveau comité de concertation a été annoncé en début de semaine. Si les discussions étaient prévues pour ce vendredi à 14 heures, une première réunion se tiendra ce jeudi à 20 heures. Il s'agit là d'une première rencontre en vidéoconférence pour discuter de la marche à suivre, comme ce fut le cas lors des deux premiers comités de concertation.



Le comité de concertation se réunira à nouveau ce vendredi comme prévu initialement. Une conférence de presse devrait suivre. Le Premier ministre et le ministre de la Santé y détailleront les nouvelles mesures qui entreront en vigueur dans les jours à venir. Le baromètre pourrait également être présenté à la population, ainsi que les différents protocoles qui en découlent.



Lors du dernier comité de concertation qui s'était tenu ce vendredi 16 octobre, il avait été décidé d'instaurer un couvre-feu de minuit à 5 heures sur l'entièreté du territoire. Alexander De Croo avait également annoncé que les restaurants et les cafés devaient fermer leurs portes dès le lundi 19 octobre. La situation qui a continué à se dégrader depuis lors poussera sans doute les autorités à une nouvelle fois resserrer la vis.