Selon le commissaire corona Pedro Facon, pour réduire la vague d'automne, nous devrons limiter un peu plus nos contacts privés. C'est d'autant plus évident pour les personnes âgées et autres personnes vulnérables, a-t-il déclaré ce mercredi dans De Ochtend sur Radio 1.

Le Comité de concertation a décidé mardi soir d'une série de mesures visant à maîtriser autant que possible les infections Covid-19 et les admissions à l'hôpital. Ces dernières ont augmenté si rapidement ces dernières semaines que l'on évoque déjà une quatrième vague d'infection durant l'automne.

Des masques buccaux dans presque tous les espaces publics intérieurs, une application plus large du Covid Safe Ticket et davantage de télétravail devraient réduire cette vague. Mais selon le commissaire corona, Pedro Facon, certains changements devront également être apportés dans la sphère privée. "Je veux être clair à ce sujet : dans notre vie privée aussi, nous devrons limiter un peu plus nos contacts, surtout pour les personnes vulnérables et les personnes âgées", a-t-il déclaré mercredi dans De Ochtend sur Radio 1. En outre, il est important de se réunir à l'extérieur si possible et d'aérer les locaux. Si cela n'est pas possible, les masques buccaux et la distance sont alors importants, a rappelé M. Facon.

Il n'existe pour l'instant aucune réglementation concrète en la matière, mais le commissaire corona compte sur une motivation suffisante de la population "pour suivre volontairement un certain nombre de mesures", a-t-il déclaré. "Les gens comprennent que la circulation du virus est à nouveau élevée et qu'il y a plus de pression sur les hôpitaux et chez les médecins généralistes. Beaucoup d'entre nous se rendent compte que nous devrons tous contribuer si nous voulons inverser les courbes et ne pas être confrontés à des décisions dont nous ne voulons plus"

M. Facon estime également que des mesures supplémentaires sont nécessaires dans le domaine de l'enseignement. Rendre les masques buccaux obligatoires pour certains groupes "ne doit pas être un sujet tabou", a-t-il déclaré. Il reste également du travail à faire dans le domaine de la ventilation et de la qualité de l'air. "Cette politique doit être dynamisée." Les ministres de l'Enseignement se réunissent ce mercredi soir pour discuter de la situation dans les écoles.