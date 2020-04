Le chef du laboratoire de l’UZ Leuven en profite également pour tirer à boulet rouge sur la gestion dans les homes et les conséquences actuelles causées par le Covid-19: "on paye aujourd'hui le désinvestissement dans ce secteur depuis plus de vingt ans".

Le bilan des dernières 24 heures fait froid dans le dos. Et pour cause, les vies de 496 personnes ont été emportées en Belgique des suites d'une contamination au Coronavirus.

Aux 325 personnes qui sont décédées en Belgique lors des dernières 24 heures, 171 décès ont été ajoutés rétroactivement. Ce qui porte le bilan à 3 019 le nombre total de décès dans notre pays à cause du Covid-19… En une semaine, plus de 2 000 décès ont donc été répertoriés.

Après l'Italie et l'Espagne, nous sommes donc le pays où la plupart des gens meurent par million d'habitants… Si la situation s'améliore légèrement dans les soins intensifs de nos hôpitaux, nos homes commencent à devenir des maisons de la mort. On fait le point sur la situation avec le virologue Marc Van Ranst, chef du laboratoire de l’UZ Leuven, laboratoire de référence pour les analyses concernant le coronavirus.

(...)