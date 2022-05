Le congé parental 1/10 est le dernier arrivé parmi les dispositifs prévus pour aider les parents à mieux combiner travail et vie de famille. Il y a trois ans, le gouvernement fédéral introduisait en effet la possibilité pour les parents de prendre un congé parental 1/10 par enfant pendant 40 mois. Et aujourd’hui, on apprend qu’un travailleur sur 300 (0,33 %) fait appel à cette mesure.