Ecolo répond favorablement à l'invitation du PS, par 40 voix pour, 6 contre et 9 abstentions, ressort-il d'un conseil de fédération qui a duré plus de trois heures à Namur, au siège du parti, mercredi soir.

Les Verts s'engagent donc à participer à la "rencontre exploratoire avec le MR" et, le cas échéant, à entamer des négociations en vue d'élaborer des déclarations gouvernementales en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles avec les socialistes et les libéraux.

Voici ce que le parti a annoncé via un communiqué :

"Le Conseil de Fédération d'ECOLO donne mandat aux co-présidents de répondre favorablement à l’invitation formulée par le PS d’examiner lors d’une rencontre exploratoire avec le MR l’élargissement possible des cohérences déjà construites entre le PS et Ecolo et consignées dans les lignes directrices pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles et, le cas échéant, d’entamer - accompagnés des négociateurs désignés pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles - la négociation en vue d’élaborer des déclarations de politique (pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles) qui traduisent le plus loin possible notre volonté d'une transition écologique, solidaire et démocratique.





Le Conseil de fédération sera, au moment que les co-présidents jugeront le plus opportun, appelé à évaluer ce qui pourrait se dégager de la négociation."