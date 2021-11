La ministre des Pensions, Karine Lalieux, souhaite notamment alléger les règles au niveau des départs à l’étranger.

Ce lundi, une cinquantaine d’associations se sont réunies à Bruxelles pour réclamer une réforme du mécanisme de contrôle de la Grapa. Pour rappel, la Grapa consiste en un complément aux pensions les plus basses accordé aux personnes de plus de 65 ans qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Pour pouvoir bénéficier de ce montant (1 232,07 euros par mois pour une personne isolée et 821,38 euros pour les cohabitants), les seniors doivent se soumettre à des contrôles stricts et ont l’interdiction de se rendre à l’étranger plus de 29 jours par an, sous peine de voir leur allocation suspendue. Pour le collectif Grapa, ce mécanisme représente une grave atteinte à la liberté.