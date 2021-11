Les enfants et les jeunes adolescents vont dorénavant devoir s'habituer à porter le masque en intérieur dans tous les espaces publics, à l'exception des zones scolaires. C'est ce que le Codeco a décidé ce mercredi. Il sera en effet à nouveau obligatoire de porter un masque à l'intérieur, même dans les lieux où le Covid Safe Ticket est demandé, et ce à partir de 10 ans. Il faudra par exemple le porter dans l'Horeca , à l'exception des moments où l'on sera assis à table, et il faudra continuer à le porter dans les transports en commun.

La question se pose dès lors de savoir comment seront contrôlés les enfants, sachant que le port de la carte d'identité sur soi n'est obligatoire qu'à partir de 15 ans. En cas de contrôle, la responsabilité sera en principe reportée sur les parents qui eux "connaissent l'âge de leur enfant", nous répond une source fédérale.

Le port du masque dès 9 ans dans tous les espaces intérieurs était l'un des points qui divisaient le plus les partis de la majorité. Pour le cabinet du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit), il s'agissait d'une mesure indispensable pour stoper la propagation de l'épidémie. Pour les ministres de l'enseignement, c'était par contre vu comme une mauvaise idée.