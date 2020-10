Je ne me vois pas éteindre l’incendie de la maison alors que les flammes ne se déclencheraient que plus tard ", déclarait dimanche Jan Jambon (N-VA), ministre-Président flamand, pour justifier que la Flandre s’en tienne aux mesures fédérales moins strictes alors qu’un solide tour de vis était donné en Wallonie et à Bruxelles.

Le nombre de cas de contamination, il est vrai, se révèle très nettement inférieur dans le nord du pays. Une nouvelle tendance se dessine toutefois. Les augmentations des contaminations sont désormais plus rapides dans les provinces flamandes sur les 14 derniers jours : +99 % en Flandre orientale, +70 % en Limbourg, +79 % en Flandre occidentale, +38 % à Anvers contre +29 % à Liège, province la plus touchée du pays, ou +32 % à Bruxelles. " Les plus fortes augmentations de nouveaux cas sont dans le nord du pays. L’évolution en Flandre a juste dix jours de retard sur la Wallonie ", synthétise Yves Van Laethem, porte-parole Covid-19.

Comment expliquer ce décalage de dix jours ? " Les chiffres flamands augmentent plus vite car ils partent de plus bas. La Flandre rattrape son reta rd tandis qu’en Wallonie et à Bruxelles cela augmente encore mais plus lentement ", prolonge Yves Van Laethem. " Nous sommes dans un petit pays, donc forcément ça percole entre Sud et Nord, et entre Flandre et Pays-Bas. Plusieurs autres explications sont évoquées, comme le fait que certains ont parlé du Covid comme d’une petite grippe à un certain moment, une différence entre les tempéraments germain et latin, etc. Mais il y a surtout la piste de la rentrée scolaire dans le supérieur, qui est intervenue une semaine plus tôt en FDW. On a aussi repris en code jaune, avec des cours en présentiel quasi complets, côté francophone, tandis que la Flandre a repris en code orange, avec davantage de cours à distance. Côté francophone, cela a signifié un retour une semaine plus tôt dans les kots alors qu’auparavant les jeunes étaient sans doute chez leurs parents. Ils se sont retrouvés dans l’ambiance universitaire. Cela fait partie des explications plausibles."