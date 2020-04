La situation est déplorée tant du côté des défenseurs des patients que des médecins spécialistes.

Des cas comme celui d’Emilie Dupuis, ils sont des dizaines de milliers à l’avoir vécu, eux qui ont dû postposer des rendez-vous dentaires, orthopédiques ou même des interventions chirurgicales. Chaque jour, la Ligue des usagers des services de santé (Luss) reçoit des dizaines de mails de patients qui se sentent abandonnés des médecins et autorités.

D’où un message d’alerte envoyé à l’attention des différents ministres de la Santé en Belgique. "Il existe toute une série de patients à l’immunité affaiblie pour lesquels il n’y a plus de continuité de soins " , déplore Fabrizio Cantelli, directeur de la Luss. "Il s’agit de dialysés, de transplantés, de malades de Parkinson… qui nécessitent des soins réguliers mais qui ne sont pas considérés comme urgents ou essentiels pour l’instant. C’est extrêmement grave car cette absence de soins peut avoir un impact, déjà à court terme, sur la santé générale des patients."

La Luss plaide donc pour une optimalisation des soins, de manière à permettre aux plus fragilisés de continuer à en recevoir, notamment dans le cadre de maladies chroniques tout en évitant au personnel médical tout risque de contamination. En prenant bien soin d’anticiper les évènements et de ne pas prendre cette décision à la dernière minute. "Il est très important d’assurer la sécurité des soins pour les patients fragiles ou immunodéprimés , poursuit Fabrizio Cantelli. Cela passe par la fourniture, tant aux patients qu’aux médecins, de masques et de matériel de protection pour que les soins soient pratiqués sans risque de contamination. Dans un sens comme dans l’autre."

Un risque d’autant plus élevé avec des malades immunodéprimés qui n’auront pas la possibilité de lutter eux-mêmes contre le virus. "Certains n’osent plus sortir de chez eux car le coronavirus peut avoir des conséquences dramatiques. C’est pourquoi le personnel soignant qui œuvre à domicile doit aussi offrir toutes les garanties de fournir des soins qualitatifs en toute sécurité."

Porte-parole du Groupement belge des médecins spécialistes (GBS), Jean-Luc Demeere soutient les exigences formulées par la Luss. Il dit déplorer la suspension des consultations non urgentes ou non essentielles. "Or, actuellement, tout ce qui n’est pas Covid-19 ou dépendant des services d’urgence est considéré comme non essentiel , indique Jean-Luc Demeere. Les gens qui ont un problème dentaire, un problème gynécologique ou un problème orthopédique postposent leurs soins. Et ils subissent des dommages collatéraux de la crise. Certains médecins ophtalmologiques nous ont par exemple alertés de dégâts irréversibles sur les yeux de patients atteints de glaucomes, faute d’avoir pu être reçus par un spécialiste ou parce qu’ils avaient peur de déranger. Les patients ne distinguent pas ce qui est prioritaire ou non."

Le GBS plaide donc pour une réouverture progressive des consultations. "En prenant soin que cette réouverture se fasse en toute sécurité pour le personnel, médecins comme réceptionnistes ou agents d’entretien."

Le GBS travaille actuellement avec les différents acteurs politiques de la santé et les représentants du monde médical pour mettre en place un plan de déconfinement médical progressif. "Au moment du déconfinement, il faudra travailler par phase en prenant les patients prioritaires le plus rapidement possible. Il faudra sans doute mettre en place un système de centrale téléphonique pour trier les patients et assurer la sécurité des médecins. Car après plusieurs semaines de confinement, certains esprits échauffés pourraient s’énerver, en ne comprenant pas pourquoi leur cas particulier n’est pas prioritaire par rapport à un autre."