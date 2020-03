L'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) indique ce lundi que "les personnes atteintes du Covid-19 (diagnostiquées par le test d'un laboratoire) qui travaillent dans le secteur des soins de santé" où, en outre, elles couraient "un risque nettement accru d'être infectées par le virus" peuvent prétendre à une indemnisation pour maladie professionnelle. Cela concerne les prestataires de services d'ambulance impliqués dans le transport de patients atteints par le nouveau coronavirus, le personnel travaillant dans les hôpitaux (urgence et soins intensifs, services des maladies pulmonaires et infectieuses ou tout autre service où sont admis les patients atteints de Covid-19, ainsi que le personnel qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints par le coronavirus) et "le personnel travaillant dans d'autres services et institutions de soins où un foyer de Covid-19 s'est déclaré (deux cas ou plus regroupés)".

Cela concerne toutes les personnes qui travaillent dans ces services: médical, paramédical, logistique et de nettoyage "et pour lesquelles l'infection peut être liée à leur activité professionnelle". Le régime s'applique également aux élèves et aux étudiants en stage.