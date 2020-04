Moins de 200 personnes ont été admises à l’hôpital en une journée.

Pour la première fois depuis un bon mois, moins de 200 personnes ont été admises à l’hôpital en une journée. Les records sont toujours relatifs, mais l’information a son importance, car elle confirme la nette tendance à la baisse observée en Belgique depuis plusieurs jours.

De lundi à mardi, 172 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées à travers le pays et 107 personnes ont pu quitter les services de soins de santé, portant le total à 4 976 personnes hospitalisées, dont 1 079 aux soins intensifs. Ces deux derniers éléments sont en légère augmentation par rapport à la veille, mais, analysés sur la durée, ces chiffres restent relativement encourageants.

Le nombre de décès aussi est en diminution depuis la mi-avril. Mardi matin, les autorités déploraient 170 décès en 24 h : 89 à l’hôpital, et 80 en maisons de repos et de soins, qui constituent donc encore clairement une source majeure de préoccupation. D’autant que, en se basant sur les 5 998 personnes décédées depuis le début de l’épidémie, le ra t io est on ne peut plus éloquent : 47 % des décès totaux ont été recensés dans les hôpitaux, 52 % d’entre eux dans les homes.

"C’est un marathon, la vigilance et les bons réflexes restent de mise ", s’est empressé de commenter le porte-parole du Centre de crise, Benoît Ramacker, pour rappeler à tout un chacun que cette tendance positive et la perspective d’un déconfinement (très) progressif ne devaient en aucun cas pousser tout le monde dans la rue.

" Lorsqu’une personne est diagnostiquée positive au Covid-19, elle a probablement contaminé une autre personne avant que les symptômes n’apparaissent ", a ajouté l’autre porte-parole interfédéral, Emmanuel André, citant une nouvelle étude publiée par la revue Nature Medicine. "Et cette personne en contaminera encore une autre dans la foulée. Il est donc essentiel de rester chez soi et de prévenir les personnes de son entourage, dès que l’on a des symptômes." Au total, 40 956 Belges ont été testés positifs au Covid-19. Un nombre qui reste en deçà de la réalité, faute de dépistage généralisé.