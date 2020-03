"Oh, vous savez, à mon âge, on ne s’inquiète pas pour ça…” Ghislaine, 94 ans, réside dans une maison de repos wallonne de plus de 100 lits. La saga du coronavirus qui vampirise les médias n’a pas modifié d’un pouce ses habitudes. Ce midi, elle était vissée comme tous les jours devant “Les feux de l’amour” ; elle a coupé la télé avant le JT de 13 heures… “Je sais que les plus âgés ont plus de risques d’attraper ce virus, mais c’est quand même très théorique”, raisonne la grand-mère. “À la résidence, j’ai peu d’amis qui reviennent de vacances au ski dans le nord de l’Italie”, rigole-t-elle.

Au sein de la maison de repos et de soins, le feuilleton du coronavirus est considéré par les résidents comme un épiphénomène qui ne les concerne pas vraiment. “Ça nous fait moins peur que la grippe saisonnière ou la pneumonie”.