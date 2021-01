L’École de formation des enseignants de l’UMons vient de boucler sa deuxième enquête concernant les pratiques d’enseignement en temps de pandémie. Elle suit une première analyse réalisée à la fin de l’année scolaire passée et, comme elle, donne la parole aux enseignants de l’enseignement obligatoire. De septembre à novembre 2020, ils sont 911 à s’être exprimés sur leur vécu (principalement dans le secondaire). La Libre a pris connaissance des principales tendances.

Comment la pandémie a-t-elle modifié la façon de donner cours ?

C’est certain, le contexte et les mesures sanitaires ont marqué les enseignants. La grosse majorité de ceux qui ont répondu à l’enquête (77 %) affirment que leurs pratiques et leurs comportements ont été influencés par la crise sanitaire. Comment ? Plus de sept sur dix trouvent le port du masque contraignant (72 % en moyenne mais 80 % en primaire !) et plus de six sur dix estiment que la distanciation sociale et le port du masque ont encouragé la pratique de cours magistraux, au détriment de toutes les formes d’implication des élèves (62 %). Autre tendance : un gros stress. Les profs se sentent mis sous pression à cause du retard accumulé dans les programmes (52 %) mais, surtout, à cause de la situation sanitaire (55 %). Plus d’un répondant sur deux (51 %) craint d’être infecté. Inquiétant : près de 80 % déclarent qu’il est impossible de respecter à la lettre toutes les mesures sanitaires (groupes trop grands et locaux trop petits par exemple).