La ministre de l’Éducation estime que la situation ne justifie pas encore d’interdiction des voyages en Italie.

Les voyages scolaires et les classes de neige en Italie et en Espagne prévus en mars seront-ils maintenus ? La propagation rapide du coronavirus en Italie et maintenant en Espagne sème le doute dans les écoles et parmi les parents. Si certaines écoles ont pris la décision de les annuler par précaution, l’annulation générale n’est pas encore à l’ordre du jour.

La ministre del ’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir dit suivre la situation de près et être en contact avec les affaires étrangères.

Selon elle, la situation ne justifie pas encore une interdiction des voyages.

"Selon les Affaires étrangères, la situation ne justifie pas à ce stade qu’une mesure générale d’interdiction des voyages scolaires en Italie soit prise. Chaque pouvoir organisateur doit par contre suivre scrupuleusement les recommandations du SPF Affaires étrangères et leur évolution au jour le jour, en fonction de la zone où le voyage scolaire doit avoir lieu", explique-t-elle.

En complément de ces indications, la ministre prévoit de faire parvenir une circulaire aux établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de les informer des dernières décisions en la matière.