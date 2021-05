Erik Van den Haute, prof de droit à l’ULB, voit dans le projet de coronapass

Le rapport du commissariat Corona sur le système de coronapass est attendu pour la mi-mai en Belgique. Son champ d’application doit encore être défini par les experts du GEMS et discuté par les membres du Comité de concertation. Ce coronapass, qui attesterait de la vaccination ou du fait d’avoir passé un test PCR négatif, pourrait être réclamé pour se rendre au cinéma, au restaurant, au théâtre, etc. Rudi Vervoort, ministre-Président bruxellois, a plaidé sur RTL-TVI en faveur de ce système quand "toute la population aura eu l’opportunité d’être vaccinée". Mais la question de la légalité et des recours en justice se pose déjà.

(...)