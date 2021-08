Le vaccin Pfizer va passer de 15,5 euros à 19,5 euros et celui de Moderna de 19 euros à 21,5 euros, a révélé dimanche le quotidien britannique Financial Times qui a consulté le contrat conclu avec l'UE. C'est sur Twitter qu'Emmanuel André a commenté l'information, sans cacher son mécontentement.

"Pour mettre fin à cette pandémie, on a besoin de plus de vaccins, rapidement. Mais ce à quoi on assiste, c’est une course à l’enrichissement de la part de Pfizer et une accumulation des doses dans les pays qui peuvent payer un prix artificiellement élevé", écrit le microbiologiste de la KULeuven. "Cela me révolte", ajoute-t-il dans un second tweet.

Le microbiologiste de la KULeuven avait déjà, par le passé, plaidé pour la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19. "Aujourd’hui, ces brevets ralentissent le processus d’amplification de la production", assurait il y a quelques mois Emmanuel André sur le plateau de CQFD, une émission de la RTBF. "Que certains se permettent de bloquer des processus de résolution de crises aussi importants et déterminants, ce n’est pas acceptable" avait poursuivi le virologue.

Selon plusieurs études, les vaccins de Moderna et de Pfizer seraient efficaces face au variant Delta, qui inquiète de nombreux pays. Les ventes des deux laboratoires pharmaceutiques se portent quant à elles bien. Fin juillet, le laboratoire Pfizer prévoyait d'écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars (28,23 milliards d'euros) de vaccins contre le Covid-19, soit bien plus que les 26 milliards de dollars (21,91 milliards d'euros) sur lesquels le groupe tablait deux mois plus tôt. Moderna, tablait, en mai, sur des ventes annuelles de 19,5 milliards de dollars (16,43 milliards d'euros).