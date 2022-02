Le monde de la nuit continue à naviguer dans l’obscurité. Le baromètre Covid inventé par le Codeco ne semble pas permettre une réouverture rapide. De quoi déprimer les DJ’s qui tentent de (sur)vivre. Cette parenthèse commence à peser. "Cela fait 35 ans que je vis de ce métier, explique Olivier Gosseries, DJ professionnel et notamment résident de la célèbre boîte bruxelloise le Mirano durant dix ans. J’ai débuté dans les années 1980 et, à plus de 50 ans, cela reste ma passion. En temps normal, je suis sur la brèche tous les week-ends à l’exception de deux breaks par an."

(...)