Le Pr Peetrons, médecin-chef aux Hôpitaux Iris Sud, lance un appel aux autorités en vue de la vaccination obligatoire des soignants.

Comme la majorité des établissements de soins, les hôpitaux Iris Sud ont vacciné leur personnel entre le 19 janvier et le 23 juin. Au total, près de 3 200 membres du personnel et 1 600 patients (les plus fragiles) ont reçu leurs deux doses. Mais depuis le 23 juin, l’hôpital n’a aucune vue sur le nombre exact de soignants vaccinés. "Un nombre possiblement non négligeable de notre personnel a donc pu être vacciné près de chez lui dans les centres régionaux, sur invitation entre février et août, nos médecins sont indépendants et travaillent dans plusieurs hôpitaux pour un grand nombre d’entre eux. Ils ont pu être vaccinés dans un autre lieu de travail", souligne Delphine Jarosinski, responsable de la communication.



