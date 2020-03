Il y a 20 ans, des virus de la famille des coronavirus étaient découverts, engendrant ainsi le Sras ou le Mers. "En 2003, il y avait eu 400 personnes décédées et plus de 8 000 malades. On a donc mis des gens en quarantaine et on savait que les coronavirus pouvaient lancer d’autres membres de cette famille qui sont très agressifs, comme le Mers en 2012", explique Johan Neyts, professeur en virologie à la KU Leuven et à la tête des opérations du laboratoire Rega à Louvain, un des trois laboratoires au monde capables de développer un traitement contre le Covid-19.

(...)