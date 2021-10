C’est le réseau social qui compte chez les ados. Et qui inquiète leurs aînés. Récemment, sur ce réseau social, le mouvement #Anti2010 a fait des jeunes nés en 2010 la cible d’insultes et de moqueries de la part d’autres jeunes. Le gouvernement est alerté par les enquêtes et plaintes à l’égard de TikTok. Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État à la Protection de la vie privée, et Eva De Bleeker (Open VLD), en charge de la Protection des consommateurs, ont écrit un courrier au président de l’Autorité de protection des données.

(...)