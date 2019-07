Il y a quelques jours, deux automobilistes de passage en Belgique ont été interpellés aux Pays-Bas après avoir été surpris en excès de vitesse. Lors de leur interpellation, l’un des deux conducteurs a actionné une commande installée dans son véhicule.

Celle-ci permettait d’actionner un ingénieux mécanisme vu pour la première fois sur l’Aston Martin DB5 de James Bond, que l’on aperçoit notamment dans Goldfinger et Opération tonnerre.

Ce mécanisme permettait de changer l’immatriculation du véhicule via un système de plaque rotative. Lors de son interception, le conducteur a subtilement actionné sa télécommande. Sans véritable succès. Non seulement car, en plus du motard qui l’escortait, sa voiture était suivie par une patrouille de police banalisée.

Ensuite car ce système est sans doute beaucoup plus efficace sur une petite citadine que sur la Lamborghini blanche que notre ami conduisait. Un véhicule qui ne passe jamais inaperçu et qui pouvait difficilement gruger les policiers qui l’avaient pris en chasse.