Le couple royal a débuté son périple en prenant part à une cérémonie commémorative, en souvenir de ceux qui sont morts pour la patrie grecque, organisée au pied du Monument du soldat inconnu, situé sur la place Syntagma à Athènes devant le Parlement grec. Des gerbes y ont été déposées. Après la cérémonie, des rencontres sont prévues avec la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le maire d'Athènes Kostas Bakoyannis.

En parallèle, la Reine se rendra également lundi au siège de l'organisation "The Smile of the child", l'une des plus grandes ONG grecques actives en matière de protection des enfants. "The Smile of the child" collabore étroitement avec Child Focus en Belgique.

La journée de lundi se clôturera par le traditionnel dîner d'État.

Cette visite d'État en Grèce est la première visite d'État officielle depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le couple royal est accompagné par la Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste Petra De Sutter, du ministre-président flamand Jan Jambon, du ministre-président wallon Elio Di Rupo, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et du ministre-président de la Communauté germanophone Oliver Paasch.

Une délégation d'universitaires et de chefs d'entreprise fait également partie du voyage.