Un couvre-feu est d’application en Wallonie, entre 22 h et 6 h du matin. Mais la mesure arrive à échéance ce dimanche 13 décembre. Le gouvernement wallon, qui se réunit ce jeudi, décidera de prolonger ou non cette interdiction. La question était déjà à l’ordre du jour de la réunion du gouvernement d’Elio Di Rupo jeudi dernier, mais le point avait été reporté. Ce mardi, les membres du gouvernement n’avaient pas encore arrêté de position commune sur le sujet.

Pour rappel, la Région wallonne se montre pour l’instant plus stricte que la mesure édictée par le Fédéral (minuit) et celle d’application en Flandre.

Le gouvernement wallon dispose de plusieurs solutions : prolonger la mesure, l’assouplir ou la supprimer, auquel cas la norme fédérale (minuit) serait d’application.

Si le couvre-feu est effectivement prolongé, une discussion aura lieu pour les 24 et 25 décembre. Une volonté politique existait jusqu’il y a peu, au sein du gouvernement wallon, de faire un geste pour les 24 et 25 décembre, probablement en retardant l’heure du couvre-feu la veille et le jour de Noël.

La stagnation des chiffres de l’épidémie ces derniers jours pourrait toutefois rebattre les cartes. Dans la DH de lundi, le ministre-Président wallon, Elio Di Rupo, jugeait les chiffres récents "très inquiétants" et estimait qu’on ne pouvait "pas toucher à la bulle de Noël".

En Région bruxelloise, le couvre-feu, également fixé à 22 h, arrive lui aussi à échéance le 13 décembre. Une réunion du conseil régional réunissant les bourgmestres des 19 communes bruxelloises et le gouvernement bruxellois doit se réunir en fin de semaine pour se concerter.

Là encore, aucune décision ne semble pour l’instant avoir été arrêtée.