Il y a un an déjà naissait le gouvernement Di Rupo. Willy Borsus remet les clés de l’Élysette au futur ex-président du PS, chargé de diriger la tripartite PS-MR-Ecolo. Quel bilan en tirer, un an après ? En janvier, La DH note déjà que le décollage se fait attendre. Les premiers mois sont en partie consacrés à l’affaire Nethys. "Si le constat est le même à Pâques, on commencera à s’inquiéter", commente alors Jean Faniel, politologue et directeur du Crisp.