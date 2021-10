© Montage (Reporters et Shutterstock)

Si la situation n’est pas encore critique, la clinique CHC MontLégia à Liège voit son unité Covid se remplir peu à peu. Et sur 48 lits aux soins intensifs, 11 sont occupés par des patients Covid. "Nous ne sommes pas encore en situation de grande détresse, indique le Dr Philippe Devos, chef adjoint du service des soins intensifs à la clinique CHC MontLégia à Liège. Nous n’avons pas une progression exponentielle mais, tous les jours depuis dix jours, on a plus de demandes pour des admissions que de gens qui sortent."