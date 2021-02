Selon Valérie Andoulsi, chargée de communication de Bruxelles Prévention et sécurité , "le déplacement de la prostitution des espaces publics vers des espaces privés ou virtuels s’observe effectivement, et ce, déjà avant la crise sanitaire. Cela s’explique principalement par les mesures prises pour réglementer la prostitution visible d’une part, et par le développement technologique et l’utilisation croissante d’Internet d’autre part."

(...)