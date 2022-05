Même si cela ne signifie pas qu'on aurait recours au CST prochainement, la possibilité de voir le cadre légal permettant sa mise en place prolongé ne plaît toutefois pas à tout le monde au sein de l'exécutif. Comme l'affirme Le Soir, les écologistes se montreraient particulièrement réticents.





Selon nos confrères du Soir , le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), aurait profité des rencontres avec les différents ministres du pays pour évoquer la prolongation du cadre légal permettant la mise en place d'un pass sanitaire. En effet, ce dernier vient à terme le 30 juin prochain. Le socialiste flamand souhaiterait que l'on puisse reculer cette échéance afin d'être prêt en cas de rebond épidémique. Le ministre de la Santé voudrait ainsi pouvoir disposer des armes nécessaires pour affronter une nouvelle vague de coronavirus.Même si cela ne signifie pas qu'on aurait recours au CST prochainement, la possibilité de voir le cadre légal permettant sa mise en place prolongé ne plaît toutefois pas à tout le monde au sein de l'exécutif. Comme l'affirme Le Soir, les écologistes se montreraient particulièrement réticents.

L'époque où entrer dans un restaurant ou un cinéma rimait avec présenter son Covid Safe Ticket semble déjà lointaine. Cela fait déjà un peu plus de deux mois que le pass sanitaire n'est plus utilisé en Belgique. Les chiffres épidémiologiques évoluant dans le bon sens, il ne devrait pas faire son retour prochainement. Pourtant, il serait bel et bien sur la table des actuelles discussions en vue de la préparation du Comité de concertation de ce vendredi